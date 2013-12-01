Как испечь классический бисквит в мультиварке

Автор: Оксана

Выпечка бисквита, вопреки распространенному мнению, не такое уж и сложное занятие, особенно если печь бисквит в мультиварке. Разумеется, определенные важные моменты в процессе есть, о них и поговорим по ходу готовки.

Бисквит очень часто называют кондитерским хлебом, что полностью соответствует действительности, — без него очень сложно представить изготовление таких любимых всеми тортов, пирожных и даже некоторых видов конфет. Единственное, от себя хочу добавить, бисквит, хоть и считается полуфабрикатом, хорош и сам по себе, без всяких добавок и отлично сочетается с чашечкой чая или кофе. Конечно, при условии, если он правильно приготовлен.

Бисквит в мультиварке: рецепт с пошаговыми фото

Бисквит к нам пришел из Европы и имеет множество различных вариаций, — взять хотя бы к примеру хорошо известный шифоновый бисквит, да и приготовить бисквит можно, так сказать, не традиционным способом, а на пару, но самый распространенный и, на мой взгляд, самый удачный,- это классический бисквит, рецептом которого я и хочу сегодня поделиться с вами.

Для бисквита я беру:

  • 4 крупных яйца или 5 штук небольшого размера
  • 1 стакан белой пшеничной муки высшего сорта
  • 1 неполный стакан сахара
  • щепотка ванилина или пакетик ванильного сахара
Ингредиенты для бисквита

Рецепт приготовления бисквита в мультиварке

Прежде чем приступить к приготовлению теста, я первым делом предварительно из холодильника достаю яйца (они должны быть свежими!), — мне нужно, чтобы при взбивании они были комнатной температуры, — это первый важный момент, если я хочу, чтобы бисквит получился удачным. Если же вы по каким-то причинам забыли об этом, а времени в обрез, то тогда яйца можно опустить на некоторое время в теплую воду и они, таким образом, станут нужной вам температуры. Следующий мой шаг — смазываю чашу мультиварки сливочным маслом, чтобы потом не терять время. Второй важный момент — это мука, для бисквита я выбираю муку только высшего сорта и перед замешиванием теста просеиваю ее, добавив ванилин, причем, делаю это дважды-трижды, чтобы обогатить ее таким образом кислородом.

Муку для бисквита нужно просеять два-три раза

Если вместо ванильного порошка вы используете ванильный сахар, то его нужно будет добавить к яйцам при взбивании. Итак, яйца нужной температуры, мука просеяна, приступаю к самому приготовлению бисквитного теста. Для этого в глубокую чашу разбиваю яйца.

Разбиваем яйца

Выпекая классический бисквит, я белки от желтков не отделяю. Теперь мне нужно взбить яйца с сахаром. Делать это лучше и удобнее миксером. Для начала я взбиваю одни яйца на маленькой скорости, чтобы они немного вспенились.

Вначале взбиваем яйца с сахаром на маленькой скорости

Затем всыпаю сахар и продолжаю взбивать яично-сахарную смесь в течение 8-10 минут, начиная на средней скорости, а потом ее увеличивая.

По мере взбивания увеличиваем скорость

В итоге у меня должна получиться пышная белая масса, которая очень хорошо увеличилась в объеме.

У нас должна получиться пышная белая масса

Далее яичную массу соединяю с просеянной мукой, причем муку постепенно, небольшими порциями ввожу во взбитые с сахаром яйца, перемешивая тесто деревянной лопаткой движениями снизу вверх по кругу. Долго тесто не вымешиваю, но стараюсь это делать интенсивно — мне нужно добиться исчезновения комочков муки. Миксером ни в коем случае не взбивайте, иначе вы просто «посадите» тесто.

Тесто недолго, но активно вымешиваем лопаточкой

Как только вся мука введена и тесто однородной консистенции, аккуратно выкладываю его в чашу мультиварки и незамедлительно отправляю выпекаться в режиме «печь» при температуре 150 градусов.

Бисквитное тесто в чаше мультиварки

Время выпекания, конечно, индивидуально для каждой модели мультиварки, моей помощнице достаточно 35-40 минут, чтобы испечь бисквит. Но важным нюансом для всех моделей является то, что первые 25 минут крышку мультиварки открывать нельзя, иначе бисквит потом осядет! Готовность я проверяю, нажав на серединку изделия, если она пружинит, возвращаясь на место, то бисквит пропекся, а если нет, то ему нужно дать еще допечься.

Готовность бисквита можно проверить, легко нажав на него в центре

Готовый бисквит извлекаю из мультиварки при помощи чаши для варки на пару и даю ему остыть в течение нескольких часов.

Бисквит хорошо пропёкся и теперь остывает

Все, классический бисквит в мультиварке готов!

Как испечь классический бисквит в мультиварке


Бисквит выпекался в мультиварке PHILIPS HD3077/40.

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Всего коментариев 198 :

  1. Настя:

    Спасибо за рецепт!Бисквит получился очень хороший!

    Ответить

  2. Alex:

    Первый раз что-то получилось. Супер. Спасибо!

    Ответить

  3. Венера:

    Спасибо за рецепт! Замечательный бисквит!

    Ответить

  4. Анна:

    Спасибо! Но у меня бисквит получился ровно в два раза ниже, чем на вашем фото! Вроде бы я делала всё строго по инструкции. Подскажите, в чём может быть ошибка?

    Ответить

    • екатерина:

      Надо разделить белки и желтки,затем взбивать белки до белой пены,добавить сахар,снова всё взбить хорошо,потом добавить уже желтки,ванили,соль,взбивать и муку после

      Ответить

      • Александра:

        Я полностью с вами согластна, потаму что «бесквит» получился яичного вкуса и был тонкий как оладь:\

        Ответить

        • Влад:

          Не знаю что у вас не получилось . Но у меня все получилось также как и на картинке. Отличный рецепт…

          Ответить

    • Елена:

      Белки от желтков отделять не обязательно. Яйца необходимо взбивать вместе с сахаром до пиковая. Далее добавлять просеянную муку и аккуратно вымешивать. Я вымешиваю рукой.

      Ответить

  5. Тамара:

    а можно какао добавить? Или это уже другой рецепт?

    Ответить

  6. Эва:

    Я думаю это ещё зависит от объёма чашки , если у вас большой объем то и ниже получается, а если меньше то соответствии выше, у меня 3 литра так высокий получился.
    Спасибо за рецепт автор.

    Ответить

  7. Марина:

    Скажите, пожалуйста, у меня миксер сломан — чем можно взбить яйца? Венчиком не получилось, или я что-то не так взбивала…

    Ответить

    • Ирина:

      Веничком нужно просто очень долго взбивать.

      Ответить

    • Владимир:

      Подойдёт обычная дрель. Только вместо сверла необходимо одеть венчик. Даст фору любому миксеру.

      Ответить

      • Елизавета:

        Мы на работе так же справлялись 😄

        Ответить

  8. граф вишенка:

    Спасибки,получилось вкусно! Я разделила на два коржа и в срединку положила пропитку-2 лимончика ошпарила кипятком+ примерно 1 стакан сахарной пудры-это БОМБА! В духовке такой высокий чего-то не получался. У меня мультя Поларис 0517 ,чаша на 5 л,но бисквит вышел высокий

    Ответить

  9. Иришка:

    Спасибо за рецепт!) С первого раза получилось) никогда не думала что можно так просто сделать бисквит)) получился пышный большой и вкусный)))

    Ответить

    • Ирина:

      Да, в мультиварке бисквит настолько удачный выходит, что даже как-то не верится, что это ты сама его испекла :))

      Ответить

      • Елена:

        Спасибо! Мультиварка polaris 0523AD очень высокий! Сыну вкусно :))) жалко фото приложить нельзя :))) вместо сахара кладу фруктозу.

        Ответить

  10. Алеся:

    Невероятно просто. Получился красивым, завтра буду резать и кремить

    Ответить

  11. Алеся:

    А если удвоить ингредиенты, время выпекания необходимо увеличивать?

    Ответить

    • Ирина:

      Это нужно будет проверять, протыкая палочкой середину. И при необходимости увеличивать время.

      Ответить

  12. виктория:

    Только что спекла бисквит по Вашему рецепту- просто чудо как хорош,поднялся и запах на всю квартиру я добавила какао ,где то две ст.ложки -всё супер,спасибо!!

    Ответить

    • Ирина:

      Виктория, очень за вас рада :)

      Ответить

  13. оня:

    Спасибо огромное за рецепт!у меня вышел чудесный бисквит!!!))))

    Ответить

  14. Ксения:

    Спасибо большое за рецепт! Очень хорошенький получился бисквит ! Разделила его на две части.
    Сделала сметанный крем, половину крема перемешала с вишневым вареньем. А вторую оставила для украшения самого бисквита. Посыпала орешками. Всё очень вкусно !

    Ответить

  15. Зуля:

    А соды или разрыхлителя не нужно?

    Ответить

  16. Юлия:

    Очень просто, быстро и вкусно!!!!!

    Ответить

  17. Екатерина:

    для меня было вообще открытие, что бисквит можно печь, не отделяя желтка от белков! Это нечто! Бисквит волшебный, приготовление занимает мало времени, а мои мужчины( муж,сын,брат, отец) просто лопают за обе щеки)) я этот рецепт выпекала и в духовке, так как формировала потом машину из него! всегда получается! Спасибо за рецепт! Он на первом месте в моей кулинарного книге )

    Ответить

  18. Катя:

    Отличный рецепт!!! Вкус похож на тесто шарлотки) у меня он получился такой пышнючий!!!))) супер! Спасибо!

    Ответить

  19. Кристина:

    Отличный рецепт. Все понятно описано. Пекла первый раз и все получилось. Бисквит получился шикарный, ввсокий и вкусный. Спасибо огромное.

    Ответить

  20. Анастасия:

    Спасибо за рецепт! Бисквит всегда получается пышным и вкусным! Теперь осталось экспериментировать с кремом и пропиткой.

    Ответить

  21. Екатерина:

    У меня получилось! Спасибо большое за инструктаж!!! Все оказалось просто)) прям самооценка вверх пошла

    Ответить

  22. Алла:

    Бисквит просто отличный!Уже не первый раз делаю по этому рецепту.Просто супер!Спасибо за рецепт!

    Ответить

  23. Татьяна:

    Первый раз в жизни получился бисквит! Спасибо за рецепт и тонкости!)))

    Ответить

  24. Юлия:

    Ура ура ураааа! Наконец-то у меня получился пышный бисквит!Спасибо за рецепт!

    Ответить

  25. ольга:

    Невероятно! Прыгали с дочкой от радости, что все получилось! Огромное спасибо за рецепт!все в точности как на фото

    Ответить

  26. Алеся:

    Супер!!! Бисквит получился на отлично!!! Лёгкий, нежный, буду печь только по этому рецепту!!! Большое спасибо!!!

    Ответить

  27. Эви:

    Оксаночка, спасибо большое! Присоединяюсь ко всему выше сказанному, отличный вариант бисквита просто быстро и получается на все 100%.

    Ответить

  28. Андрей:

    Подскажите а можно сахар заменить желтым сахаром, и что с пропорциями!? Спасибо

    Ответить

    • Ирина:

      Можно заменить. Пропорции те же.

      Ответить

  29. Руслана:

    Дуже класний бісквіт. Аромат…..Гарно виглядає і дуже смачний. Буду тепер такий завжди пекти.

    Ответить

  30. Яна:

    Бисквит всегда получается пышным, очень легкий и понятный рецепт. Благодарим всей семьей!

    Ответить

  31. Анастасия:

    Спасибо!!!Потрясающий рецепт!Первый раз попробовала — всё получилось! Второй раз сегодня испекла бисквит, получилось еще лучше первого! Пышный, ровный, ароматный, хватит на 4 коржа для тортика!

    Ответить

  32. Наташечка:

    Не знаю пока как на вкус, но у меня он низкий получился, хоть и чаша маленькая. То ли мультиварка моя фиговая, то ли что еще… Аж 2 раза программа выпечка его пекла, снизу и с боков темнее вашего, а верх вообще белый((( Буду в следующий раз в духовке печь..

    Ответить

  33. Людмила:

    Если не добавляется сода или разрыхлитель,как может подняться тесто?Меня это интересует.

    Ответить

    • Ирина:

      в обычный бисквит соду и разрыхлитель не кладут так он поднимается за счет взбитых белков

      Ответить

  34. Варвара:

    Всё получилось!!!!! Спасибо большое! Жаль фотку нельзя прикрепить …..

    Ответить

  35. Daksi:

    Рецепт прост и легок в исполнении, а всё гениальное — просто!) Спасибо Вам огромное!)

    Ответить

  36. Наталья.:

    Мультиварку не нужно прогревать перед тем,как ставить печь бисквит?

    Ответить

  37. Наталия:

    Я так понимаю, на фото 2 бисквита или один? у меня так не поднялся… В принципе, готовлю бисквит впервые, поэтому даже не знаю, каким он должен быть )) Так-то поднялся… Ну посмотрим, как будет со вторым. В лбом случае — спасибо за рецепт! Действительно простой!!! Свой бисквит разрезала пополам и смазала кремом, стоит пропитывается ))

    Ответить

  38. Марина:

    Подскажите что я делаю не так,все по рецепту вот только добавила грец.орехи, а бисквит не подошел, и верх вообще не испекся,хотя ставила на режим выпечку на 50мин. и после еще но 15 мин. И какой бы бисквит я не делала, финал тот же.

    Ответить

    • Ирина:

      Марина, какая модель у вас мультиварки?

      Ответить

    • Марина:

      Любые орехи садят выпечку (

      Ответить

  39. Тахмина:

    Спасибо большое за рецепт.Получилось точь в точь как у вас.

    Ответить

  40. Эля:

    Первый раз сделала бисквит по этому рецепту-получился просто на «ура!». Второй и третий-коржи не поднялись:( скажите, какая может быть причина?

    Ответить

    • Ирина:

      Эля, для того, чтобы попробовать понять причину, надо сравнить, чем отличалось приготовление первого бисквита от второго и третьего. Может, что-то с продуктами? Корж поднимается за счет интенсивного взбивания яиц и очень аккуратного вмешивания муки.

      Ответить

  41. Любовь:

    А можно сахара меньше положить?

    Ответить

  42. Елена:

    А чашу мультиварки не надо бумагой для выпечки застилать?

    Ответить

  43. Екатерина:

    Скажите пожалуйста,какая примерно высота должна получиться?У меня вышел 5 см.

    Ответить

  44. Елена:

    Спасибо за отличный рецепт. Бисквит получился бесподобный.

    Ответить

  45. Александра:

    Спасибо вы просто супер и рецепт супер и получился с первого раза спасибо!!!!

    Ответить

  46. Настя:

    Бисквите получился ооооооооооочень вкусный!Спасибо большое за рецепт)))))))))))

    Ответить

  47. Людмила:

    Скажите не подгорает при 150?

    Ответить

  48. ЛюдмилаЧ:

    Огромное спасибо за рецепт. Бисквит получился великолепный.
    Удалось разрезать на 4 коржа (мультиварка 3 л). Внесла рецепт в свою кулинарную книгу.

    Ответить

  49. Екатерина:

    Спасибо за прекрасный рецепт! Впервые пользовалась мультиваркой и впервые решила испечь бисквит :) получилось, мягко говоря, идеально!

    Ответить

  50. Галина:

    идеальный бисквит в мультиварке,достаточно одного коржа для полноценного торта,но к сожалению не могу найти достойного крема,одни пересладкие,другие жидкие итд,кто обладает рецептом не пересладкого пышного крема поделитесь!

    Ответить

    • Юлия:

      Крем к такому бисквиту идеально подходящий: маскарпоне со сгущенкой и с маслом взбить осторожно чтоб не перебить маскарпоне( не любит долгого взбивания и просорить бананами и ананасом кусочками. Обмазать сверху или кремом сливочным илм шоколадным ганашем или крем сгущенка вареная плюс молотое печенье плс масло..отлично подходит под мастику такой крем.

      Ответить

  51. Виктория:

    Здравствуйте, рецепт отличный! Но у меня возник такой вопрос, после взбивания яиц с сахаром у меня не получилась такая белая масса, а получилась желтая, может ли это быть из-за того, что я сразу сахар с яйцами смешала и не страшно ли это? А так за рецепт огромное спасибо!!!

    Ответить

  52. Екатерина:

    Первый раз хочу испеч бисквит в мультиварке поларис PMC0513ADG ПОСМОТРЮ что получится)

    Ответить

  53. Олег:

    Спасибо. Всё СУПЕР. Только сахара беру пол стакана в тесто и пол стакана в крем, который состоит из 2 банки сметаны 20%, 400 мл и ванильный сахар.

    Ответить

  54. Юлия:

    Подскажите пожалуйста, при какой температуре выпекать бисквит, если мощность 860Вт (Полярис0514).

    Ответить

  55. Екатерина:

    Спасибо за гениальный рецепт всё супер)))

    Ответить

  56. Ольга:

    Супер-рецепт!!! Получился идеальный бисквит!!!! Спасибо!!!

    Ответить

  57. Оксанита:

    Первый раз в мультиварке удалось что-то испечь,вечно было все мокрое из-за конденсата. Не знаю то ли звезды сошлись на вашем рецепте,то ли делала все верно. Но в любом случае спасибо

    Ответить

  58. Irina:

    Огpомное спасибо, идеальный с первого раза!

    Ответить

  59. Алена:

    Спасибо за рецепт, получилось с первого раза, особо не старалась. Люблю легкие рецепты! У меня диаметр чаши мультиварки 21 см, получился 4 см высотой, пекла 40 минут.

    Ответить

  60. Анна:

    Подскажите, пожалуйста, можно ли кинуть туда порезанную клубнику или ягоды какие-нибудь?

    Ответить

    • Ирина:

      Анна, лучше разрезать готовый бисквит на пласты и положить ягоды между ними, с каким-нибудь легким кремом.

      Ответить

  61. Майя:

    Дякую, все вийшло!!! Такого ще ніколи не було!!! Дякую!!!

    Ответить

  62. Юля-я:

    Да, получилось вкусно, но чего-то не хватает. Может крема или орехов. Не поняла ещё. А так достойный рецепт.

    Ответить

  63. Зорянка:

    У меня не поднялся. Крышку не открывала в процессе готовки, делала все по рецепту. И еще одна проблема: у меня бисквит (и любой вообще пирог в мульте) получается с одной стороны выше, с другой ниже.
    Подскажите, пожалуйста, что можно сделать?

    Ответить

    • Наталья):

      Попробуйте выставить уровень) Даже в телефоне есть приложения, которые покажут вас мельчайшие отклонения.

      Ответить

  64. АННА:

    я не специалист в выпечке.но этот получился суперррррр.спасибо автору.

    Ответить

  65. Марина:

    А если у моей мультиварки нет режима «Выпечка»? Только «Молочная каша», «Тушение», «Плов/гречка» и «Суп/пароварка». На каком-ниб из этих режимов можно испечь?

    Ответить

    • Ирина:

      Попробуйте на «Супе» — в Мулинексах на такой пекут.

      Ответить

      • Елена:

        Спасибо огромное за подробный рецепт. Всё получилось на ура!

        Ответить

  66. Василина:

    Автору спасибо!!! Получился выше чем на фото.))

    Ответить

  67. Alexandra:

    Спасибо, изумительный бисквит получился! Высоченный и легкий как пух.

    Ответить

  68. Natalya:

    Perfetto!!! Non aspettavo!!! La ricetta semplice ed effettiva. MILLE GRAZIE!!! Brava!!!!MУЛЬТИВАРКА Moulinex CE500E32. Ciao.

    Ответить

  69. Дарья:

    Бисквит супер,я сверху еще мажу перетертой клубникой с сахаром.

    Ответить

  70. Виктория:

    Спасибо за рецепт, очень понравился бисквит, все легко а главное вкусно ))делала уже 2 торта, один с кремом масло с сгущенкой , разрезала на пополам и смазала.А второй раз, выпекла 2 таких бисквита , один белый, а второй с какао , разрезала на кубики и смазаладвумя видами крема , один сметанный(сметана с сахаром ) а второй глазурь(масло сл.какао,сахар и молоко ) ,очень вкусно ))моей мультиварке, у меня поларис 5л, надо час на режиме выпечка ))

    Ответить

  71. Анастасия:

    Спасибо большое за рецепт , очень хорошо поднялся (больше чем на фото) вот только я разделяла яичный белок от желтка )))

    Ответить

  72. Настя:

    Приготовила. Поднялся, но не так сильно, как на фото. Но все же спасибо за рецепт, буду теперь так готовить:)

    Ответить

  73. Елена:

    Это супер супер рецепт, получился великолепный бисквит!!!

    Ответить

  74. Мария:

    Спасибо огромное за рецепт! Делала все как написано, и все получилось, а тоя уже думала, что у меня руки не из того места растут! Можно ли бисквит хранить несколько дней в холодильнике? Торт нужен через 3 суток? Не испортится ли он? Спасибо еще раз!

    Ответить

  75. Бакыт:

    Спасибо за рецепт! Бисквит получился шикарным???

    Ответить

  76. Екатерина:

    Интересный рецепт!Попробую сделать. Как получиться обязательно напишу

    Ответить

  77. Екатерина:

    Подскажите,сколько точно в граммах сахара и муки?

    Ответить

  78. Стюра:

    Автору огромный респект! !! Бисквит получился высокий и пышный. На вкус пока не знаю. И еще, время пришлось увеличить, т.к. через 40 мин бисквит был совсем бледный. Спасибо Вам за рецепт. Это мой первый опыт. И с первого раза все получилось?????????????????????????????

    Ответить

  79. Настя:

    Огромное Спасибо за рецепт) Всё сделала по оригинуалу (но от себя добавила перед мукой ещё 3 чайных ложки лимонного сока). Тесто вышло настолько пышное, что чуть в «сыром» виде не съела)) Если уж сырое тесто вкусное, то после приготовления станет ещё лучше)

    Ответить

  80. Виктория:

    Бисквит шикарный!
    Высотой 6 см! Приготовление занимает 10 минут, выпечка 45 минут! и радость готова!
    Как прикрепить фото в комменте?

    Ответить

  81. Марина:

    Добавила в бисквит какао и сливу получилось вкусно)) спасибо за рецепт

    Ответить

  82. Алёна:

    А можно ингредиенты в граммах?? :)

    Ответить

  83. Мария:

    Бисквит печется,ооочень боюсь потому что у меня совсем редко получается бисквит

    Ответить

  84. Елена:

    В мультиварке пекла первый раз,получилось все на 10 баллов,бисквит суперский,я приготовила ещё крем и украсила ягодами,мои все лопали за обе щеки!!Спасибо!)

    Ответить

  85. Анна:

    Ура-ура! Такой отличный бисквит получился, специально померила, в высоту 7 см, даже выше чем емкость для пароварки! Спасибо за рецепт и отдельное спасибо за фишку что не нужно сразу открывать мультиварку, а то один бисквит у меня так упал (((

    Ответить

  86. Стелла:

    Почему у меня бисквит вечно падает (( у меня viconte. Может она слабая поэтому?

    Ответить

  87. Вера:

    Очень хороший бисквит)) поднялся))рада очень.

    Ответить

  88. кристинка:

    У меня мультиварка простояла два года без дела как увидела ваш решылась попробовать, довольна очень))) получился на ура но мульт.на 5лит. И всеравно высокий пышный. Спасибо автору рецепта)

    Ответить

  89. Татьяна:

    Первый раз пекла бисквит, все делала строго по рецепту. Мультиварка Поларис0514ад на 5 литров, выпекала на Мультиповаре 45 мин, открыла через 30 минут. Поднялся бисквит не очень-то, см 3, когда стала разрезать на коржи то обнаружила закал ( часть теста в середине слиплась и не пропеклась),. В остальном вкусно, прослоили бананами и сметанным кремом. Почему случился закал?

    Ответить

  90. Марина:

    все получилось! спасибо, только вот от запаха и вкуса яиц не могу избавиться)) помогите пжл!!!))

    Ответить

    • Ирина:

      Марина, возможно, надо брать другие яйца. например, домашние, с рынка. (Как вариант.)

      Ответить

  91. Марина:

    получился и поднялся на 5 см. это вроде неплохо? единственное не можем избавиться от запаха и вкуса яиц)

    Ответить

  92. Екатерина Р.:

    Подскажите, пожалуйста, надо ли ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАГРЕТЬ мультиварку? Просто кгда печёшь в духовке, то главное требование, чтобы была горячей.

    Ответить

  93. Олеся:

    Спасибо за рецепт, все получилось даже муку не просеевала, а получился пышный, миска 5л. Выпекала 60 минут, можно было и поменьше!Спасибо за рецепт

    Ответить

  94. Екатерина:

    Спасибо за рецепт!!! Получилось вкусно и быстро! Супер)))

    Ответить

  95. Левиза:

    Тоже попроьывала испечь бисквит в муоьтиварке. Он поднялся но верх был белым непропекался пришлось перевернуть но возлушности он не потерял.Не под скажите почему верх не проникается а в остальном все супер спасибочки

    Ответить

  96. Елена:

    Спасибо огромное за рецепт. Мечтала приготовить бисквит, он всегда не получался и я решила, если не получится, вообще в жизни не буду с бисквитом связываться. А тут о чудо!!! Спасибо. И красивый и вкуууусный тортик получился!!

    Ответить

  97. Аминат:

    спасибо за рецепт))) все получилось . у меня мультиварка VITEK .выпекать пришлось чуть больше

    Ответить

  98. Анастасия:

    Подскажите, пожалуйста, а если в тесто добавить шоколадные капельки, не упадет тесто при выпечке?

    Ответить

  99. Елена:

    Отличный рецепт, забираю себе!Все получилось как на фото! Спасибо! Готовила в мультиварке Мулинекс, на режиме выпечка, 40 мин..

    Ответить

  100. Olena:

    Я просто у захваті!!! рецепт дуже простий! а результат — неймовірно потішив) Дуже вам дякую!)

    Ответить

  101. Эмма:

    Готовлю второй раз в мультиварке Мулинекс на режиме «Выпечка» 40 минут. Чашу промазала сливочным маслом, положила 3 слоя бумаги для выпечки (в первый раз подрумянился). Поднялся очень хорошо и не подгорел. Спасибо за рецепт.

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  102. Эмма:

    Спасибо. Рецепт отличный. Готовила в мультиварке «Мулинекс» 40 минут на режиме «Выпечка».

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  103. марина:

    А можно место разрыхлителя добавить уксус +соду?

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  104. Юлия:

    Добрый день, подскажите пожалуйста. Делала по рецепту.? Бисквит получился влажным. Но он пружинит. Это нормально? Достала остывать

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  105. Тетяна:

    Допоможіть розібратись:перші 30хв.ми готуємо в режимі випічка при закритому клапані,а тоді не зупиняючи пооцесу випускаєм пар і витримуємо ще визначиний час

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  106. Екатерина:

    Здравствуйте, не пойму в чем проблема, бисквит готовлю не первый раз, и всегда не знаю получится или нет. после окончания работы поднимаю крышку мультиварки бисквит пышный красивый и тут же на глазах начинает опускаться(( тесто становится будто сырое, плотное.
    Готовлю всегда одинаково, первый поднимется, а второй нет или наоборот. готовится в мультиварке на режиме выпечка 40-50 мин, крышку никогда раньше времени не открываю

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  107. Марина Анатольевна:

    Рецепт супер, получилось на ура, съели за 15 минут :)

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  108. карнелия:

    Рецепт просто супер! Я на дно мультиварки яблочки дольками нарезала, поднялся, высокий такой, детки назвали пушистик!

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  109. Viktoria:

    Дуже дякую, чудовий рецепт. Мій перший бісквіт в мультиварці. Дуже смачно. Робила все по рецепту. Сім’я сказала, шо з вигляду як — шоколадний. Благодарю! :-)

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  110. Александр:

    первый бисквит в жизни и получился.на мой вкус-сильно сладкий.буду ложить меньше сахара .мультиварка «Мирта»,»выпечка»150,45 мин.немного подгорело дно.зато пропекся отлично.!спасибо за рецепт.

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  111. Анна:

    Спасибо за рецепт!Бисквит получился просто идеальным!Высокий и онежный.При том,что я вообще впервые имела дело с бисквитным тестом.Огромное спасибище!!!

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  112. Лєнка:

    Готовила не впервые..в целом бисквит получится как всегда.Только раньше тесто было более жидким и бисквит был мягче,а в этот раз тесто было уж очень густим..хотя пропорции ваши соблюдала хорошо..

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  113. Евгения:

    Спасибо за рецепт, все просто супер получилось

    Ответить

  114. Ирина:

    Спасибо за рецепт, нежнейший бисквит получился.

    Ответить

  115. Марина:

    Ваниль не добавила, а без ванили запах скорее похож на омлет, а не на бисквит.

    Ответить

  116. Галина:

    Спасибо за рецептик.безумно вкусно

    Ответить

  117. Ануш:

    у меня мультиварка Смайл. ставлю сразу на 1 ч 10 мин.
    Чтоб не оседала выпечка:
    В зависимости от теста добавляю на 1-2 ложки муки больше (если тесто жидковатое у меня как-то бисквит осел)
    Я вообще не открываю крышку пока не запищит и после этого еще даю остыть.
    Если недовзбить яйца получается не так объемно, так что взбивайте яйца до увеличения в объеме в 2-3 раза.

    Сейчас положила корицу и забыла положить соду (разрыхлитель), посмотрим, что получится. :)

    Ответить

  118. Ануш:

    я иногда переворачиваю пирог и допекаю вверх ногами, когда мне кажется, что это нужно

    Ответить

  119. Нюша:

    Очень вкусно. Я довольна!

    Ответить

  120. Комент:

    Бисквит очень пышный, вкусный !

    Ответить

  121. Тори:

    Спасибо огромное за этот шикарный рецепт, теперь этот бисквит постоянно на нашем столе. Мы без ума от него!!! Вкуснотища!!!! Спасибо Вам огромное!!!

    Ответить

  122. Андрей:

    Спасибо большое за pецепт.Получилось точь в точь как у вас готовил 1 час в мультиварке Redmond RMC M-20

    Ответить

  123. Александр:

    Загрузил, жду!!

    Ответить

  124. Аноним:

    Спасибо большое.получилось все отлично.

    Ответить

  125. Вероника:

    А у меня не получился :( все сдалала по рецепту, низ пропекся а верх нет :(

    Ответить

    • Маргарита:

      Вероника, в мультиварке верх будет светлый, так как прогревание идёт только снизу)))

      Ответить

  126. Ирина:

    Уже 4 раза пекла!всё отлично и вку но!

    Ответить

  127. Ульяна:

    А мультиварку предводительно разогреть надо?

    Ответить

  128. наталья:

    я вчера взбила,правда, ложкой. Но все по рецепту. снизу подрумянился, плотный,а верх вообще сырой. Расстроена(

    Ответить

    • Ирина:

      Наталья, взбивать нужно до очень пышной массы — увеличивается где-то раз в пять, не меньше. Весь смысл во взбивании — образуются пузырьки, благодаря которым бисквит и получается пышным.

      Ответить

  129. Татьяна:

    А при какой температуре вы выпекаете бисквит?

    Ответить

  130. Анастасия:

    Вчера готовила бисквит по Вашему рецепту, все получилось лучше, чем я ожидала! Поднялся великолепно, мягкий, достаточно влажный, что даже пропитывать не хотелось. У меня мультиварка поларис, есть режим «Бисквит» на 1 часа о программе, я выпекала около 40 минут, как Вы и написали, первые 25 минут крышку не открывала, а потом проверяла надавливанием.
    Спасибо огромное за замечательный рецепт!

    Ответить

  131. Наталья:

    Рецепт похож на мой любимый, который называю базовым. Только там разрыхлитель, но я его если кладу, то чуть совсем, не чайную ложку, а щепотку. Яйца взбивала из холодильника и комнатной температуры, муку просеивала и нет, разрыхлитель добавляла и нет, белки и желтки отдельно и вместе, смешивала жидкое с сухим и взбивала миксером при добавлении муки, клала изюмки, орехи, какао (тогда муку уменьшаем), яблоки, мандарины,шоколадные капли, ягоды и просто ванильный — неизменно хороший результат, пышный красавец, которого хватает на 3-4 коржа (один раз на 5 распилила). Любимый крем сырный или из сливок. Единственный раз опал мой бисквит, пекла шоколадный, залила поставила, и тут сын с котом гонки устроили, стол трясли. А так в рецепте просто — 4 яйца, стакан муки, стакан сахара (я меньше сыплю). Ваниль, разрыхлитель и прочее по вкусу. Масло смазать форму и все, на час «выпечка»

    Ответить

  132. Елена:

    Спасибо за рецепт,бисквит получился идеально!!!! Готовила в мульте Редмонд RMC-250,50 мин на режиме выпечка.

    Ответить

  133. Ольга:

    Бисквит получился супер. Такого высокого бисквита у меня никогда не было. Хочу выложить фото, но не знаю как.

    Ответить

  134. Super star:

    Спасибо, получился бисквит точь в точь как на вашем фото! Супер!

    Ответить

  135. Галина Павловна:

    Спасибо за рецепт!Я снимаю клапан на режиме ,,выпечка,,.Получается рюмяный с низу и с верху. У меня REDMOND SKYKITCHEN RMK-CB391S.
    Кто-нибудь пробовал добавлять соду? Напишите!
    ВСЕМ ЗДОРОВЬЯ И ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

    Ответить

  136. Аноним:

    Никогда не отделяла белки от желтков , муки больше добавляю , добавляю соду гашенную и немного разрыхлителя. Подымается аж через верх 😂

    Ответить

  137. Тамара:

    Никогда не умела печь, но когда попробовала спечь бисквит по этому рецепту, я не поверила результату. Бисквит вышел такой же как на фото автора!!!! Я теперь пеку ТОЛЬКО по этому рецепту! И все кто видит и пробует спрашивают рецепт. Это действительно лучшее Что у меня выходило из выпечки

    Ответить

  138. Маргарита:

    Спасибо большое за рецепт, теперь только по нему буду печь)))Получился пышный, высокий, вкусный))) Да, хорошо, что не нужно отделять белки от желтков и взбивать по отдельности. Сколько раз готовила бисквит, такого ещё ни разу не получалось испечь!!!👍👍👍Только готовится он в моей мультиварке полтора часа)))

    Ответить

  139. Ярослава:

    Мне 10 лет. Я люблю готовить, (но иногда у меня подгарают пироги). А в этот раз я смогла приготовить бесквит. Маме с папой очень понравилось как и мне. Он получился очень ровный и красивый прямо как солнышко. Очень хороший.Советую украсить шоколадной глазурью.👍

    Ответить

    • Ирина:

      Ярослава, очень рада, что у тебя получился бисквит!

      Ответить

  140. Наталья:

    Очень понравился рецепт. Всегда разделяла белки и желтки а сегодня взбивала все одновременно. Получилось чудесно. Огромное спасибо.

    Ответить

  141. Натали:

    Жалко что нельзя фото выставить. Вышло отлично

    Ответить

  142. Таня:

    Скажите а для модели HD 4731 тоже подойдёт .

    Ответить

  143. Елена:

    Спасибо, рецепт супер. У меня мультиварка на три литра и бисквит получился высоким, разрезала на три коржа. Пышный, лёгкий, вкусный. Взбивала яйца 20 минут не прерывно. Спасибо))

    Ответить

  144. Анастасия:

    Все получилось, Спасибо 😊

    Ответить

  145. Светлана:

    Спасибо за рецепт. Отличный получился бисквит

    Ответить

  146. Наталия:

    очень люблю этот рецепт

    Ответить

  147. Людмила:

    Впервые не получился бисквит по этому рецепту. Расстроена…

    Ответить

  148. Анна:

    7 см в высоту на 5 маленьких яйцах. минимум мороки. спасибо за рецепт.

    Ответить

  149. Алина:

    Бисквит получился!
    Спасибо большое за рецепт

    Ответить

  150. Анна:

    Жаль фото нельзя добавить…Все супер получилось и не первый раз…сегодня добавила какао…Бисквит отличный! СПАСИБО!)

    Ответить

  151. Юлия:

    Пекла бисквит первый раз. Все очень четко получилось) Не понимаю почему у вас не получился?! Все поднялось и спеклось) сейчас буду делать тортик

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  152. Ольга:

    Супер_рецепт! Первый раз в жизни такой идеальный бисквит получился!!! Спасибо!

    Ответить

  153. Борис:

    А кто-нибудь пробовал взбивать яйца с сахаром в блендере? Миксера нет, а вручную так не хочется…

    Ответить

  154. Александр:

    Рецепт проверенный,всегда получается,быстро, просто и вкусно.Можно менять кол-во муки,если больше будет плотнее,меньше более пористый.

    Ответить

  155. Аноним:

    Готовила бисквит первый раз в мультиварке, всё получилось, получился высокий, пышный,я довольна

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  156. Светлана:

    Первый раз готовила бисквит в мультиварке, всё супер, высокий, пышный, как на фото

    Ответить

  157. Светлана:

    Готовила бисквит первый раз в мультиварке, всё получилось, получился высокий, пышный,я довольна

    Ответить

  158. Елена:

    Спасибо огромное за рецепт. Всё вышло на отлично -несмотря на переживания. Теперь это мой любимый рецепт!

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  159. НАТАЛИ:

    Огромное спасибо за рецепт,бисквит отличный получился👍🎂

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  160. Света:

    Не знаю как получилось у всех, все делала как написано и получился перекошенный бисквит, мультиварка супра.

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  161. Anna:

    Огромное спасибо автору! У меня получался «опавший» потому что я взбивала муку миксиром. А теперь все получилось!

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