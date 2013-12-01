Как испечь классический бисквит в мультиварке

Выпечка бисквита, вопреки распространенному мнению, не такое уж и сложное занятие, особенно если печь бисквит в мультиварке. Разумеется, определенные важные моменты в процессе есть, о них и поговорим по ходу готовки.

Бисквит очень часто называют кондитерским хлебом, что полностью соответствует действительности, — без него очень сложно представить изготовление таких любимых всеми тортов, пирожных и даже некоторых видов конфет. Единственное, от себя хочу добавить, бисквит, хоть и считается полуфабрикатом, хорош и сам по себе, без всяких добавок и отлично сочетается с чашечкой чая или кофе. Конечно, при условии, если он правильно приготовлен.

Бисквит к нам пришел из Европы и имеет множество различных вариаций, — взять хотя бы к примеру хорошо известный шифоновый бисквит, да и приготовить бисквит можно, так сказать, не традиционным способом, а на пару, но самый распространенный и, на мой взгляд, самый удачный,- это классический бисквит, рецептом которого я и хочу сегодня поделиться с вами.

Для бисквита я беру:

4 крупных яйца или 5 штук небольшого размера

1 стакан белой пшеничной муки высшего сорта

1 неполный стакан сахара

щепотка ванилина или пакетик ванильного сахара

Рецепт приготовления бисквита в мультиварке

Прежде чем приступить к приготовлению теста, я первым делом предварительно из холодильника достаю яйца (они должны быть свежими!), — мне нужно, чтобы при взбивании они были комнатной температуры, — это первый важный момент, если я хочу, чтобы бисквит получился удачным. Если же вы по каким-то причинам забыли об этом, а времени в обрез, то тогда яйца можно опустить на некоторое время в теплую воду и они, таким образом, станут нужной вам температуры. Следующий мой шаг — смазываю чашу мультиварки сливочным маслом, чтобы потом не терять время. Второй важный момент — это мука, для бисквита я выбираю муку только высшего сорта и перед замешиванием теста просеиваю ее, добавив ванилин, причем, делаю это дважды-трижды, чтобы обогатить ее таким образом кислородом.

Если вместо ванильного порошка вы используете ванильный сахар, то его нужно будет добавить к яйцам при взбивании. Итак, яйца нужной температуры, мука просеяна, приступаю к самому приготовлению бисквитного теста. Для этого в глубокую чашу разбиваю яйца.

Выпекая классический бисквит, я белки от желтков не отделяю. Теперь мне нужно взбить яйца с сахаром. Делать это лучше и удобнее миксером. Для начала я взбиваю одни яйца на маленькой скорости, чтобы они немного вспенились.

Затем всыпаю сахар и продолжаю взбивать яично-сахарную смесь в течение 8-10 минут, начиная на средней скорости, а потом ее увеличивая.

В итоге у меня должна получиться пышная белая масса, которая очень хорошо увеличилась в объеме.

Далее яичную массу соединяю с просеянной мукой, причем муку постепенно, небольшими порциями ввожу во взбитые с сахаром яйца, перемешивая тесто деревянной лопаткой движениями снизу вверх по кругу. Долго тесто не вымешиваю, но стараюсь это делать интенсивно — мне нужно добиться исчезновения комочков муки. Миксером ни в коем случае не взбивайте, иначе вы просто «посадите» тесто.

Как только вся мука введена и тесто однородной консистенции, аккуратно выкладываю его в чашу мультиварки и незамедлительно отправляю выпекаться в режиме «печь» при температуре 150 градусов.

Время выпекания, конечно, индивидуально для каждой модели мультиварки, моей помощнице достаточно 35-40 минут, чтобы испечь бисквит. Но важным нюансом для всех моделей является то, что первые 25 минут крышку мультиварки открывать нельзя, иначе бисквит потом осядет! Готовность я проверяю, нажав на серединку изделия, если она пружинит, возвращаясь на место, то бисквит пропекся, а если нет, то ему нужно дать еще допечься.

Готовый бисквит извлекаю из мультиварки при помощи чаши для варки на пару и даю ему остыть в течение нескольких часов.

Все, классический бисквит в мультиварке готов!