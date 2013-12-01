Как испечь классический бисквит в мультиварке

Выпечка бисквита, вопреки распространенному мнению, не такое уж и сложное занятие, особенно если печь бисквит в мультиварке. Разумеется, определенные важные моменты в процессе есть, о них и поговорим по ходу готовки.
Бисквит очень часто называют кондитерским хлебом, что полностью соответствует действительности, — без него очень сложно представить изготовление таких любимых всеми тортов, пирожных и даже некоторых видов конфет. Единственное, от себя хочу добавить, бисквит, хоть и считается полуфабрикатом, хорош и сам по себе, без всяких добавок и отлично сочетается с чашечкой чая или кофе. Конечно, при условии, если он правильно приготовлен.
Бисквит к нам пришел из Европы и имеет множество различных вариаций, — взять хотя бы к примеру хорошо известный шифоновый бисквит, да и приготовить бисквит можно, так сказать, не традиционным способом, а на пару, но самый распространенный и, на мой взгляд, самый удачный,- это классический бисквит, рецептом которого я и хочу сегодня поделиться с вами.
Для бисквита я беру:
- 4 крупных яйца или 5 штук небольшого размера
- 1 стакан белой пшеничной муки высшего сорта
- 1 неполный стакан сахара
- щепотка ванилина или пакетик ванильного сахара
Рецепт приготовления бисквита в мультиварке
Прежде чем приступить к приготовлению теста, я первым делом предварительно из холодильника достаю яйца (они должны быть свежими!), — мне нужно, чтобы при взбивании они были комнатной температуры, — это первый важный момент, если я хочу, чтобы бисквит получился удачным. Если же вы по каким-то причинам забыли об этом, а времени в обрез, то тогда яйца можно опустить на некоторое время в теплую воду и они, таким образом, станут нужной вам температуры. Следующий мой шаг — смазываю чашу мультиварки сливочным маслом, чтобы потом не терять время. Второй важный момент — это мука, для бисквита я выбираю муку только высшего сорта и перед замешиванием теста просеиваю ее, добавив ванилин, причем, делаю это дважды-трижды, чтобы обогатить ее таким образом кислородом.
Если вместо ванильного порошка вы используете ванильный сахар, то его нужно будет добавить к яйцам при взбивании. Итак, яйца нужной температуры, мука просеяна, приступаю к самому приготовлению бисквитного теста. Для этого в глубокую чашу разбиваю яйца.
Выпекая классический бисквит, я белки от желтков не отделяю. Теперь мне нужно взбить яйца с сахаром. Делать это лучше и удобнее миксером. Для начала я взбиваю одни яйца на маленькой скорости, чтобы они немного вспенились.
Затем всыпаю сахар и продолжаю взбивать яично-сахарную смесь в течение 8-10 минут, начиная на средней скорости, а потом ее увеличивая.
В итоге у меня должна получиться пышная белая масса, которая очень хорошо увеличилась в объеме.
Далее яичную массу соединяю с просеянной мукой, причем муку постепенно, небольшими порциями ввожу во взбитые с сахаром яйца, перемешивая тесто деревянной лопаткой движениями снизу вверх по кругу. Долго тесто не вымешиваю, но стараюсь это делать интенсивно — мне нужно добиться исчезновения комочков муки. Миксером ни в коем случае не взбивайте, иначе вы просто «посадите» тесто.
Как только вся мука введена и тесто однородной консистенции, аккуратно выкладываю его в чашу мультиварки и незамедлительно отправляю выпекаться в режиме «печь» при температуре 150 градусов.
Время выпекания, конечно, индивидуально для каждой модели мультиварки, моей помощнице достаточно 35-40 минут, чтобы испечь бисквит. Но важным нюансом для всех моделей является то, что первые 25 минут крышку мультиварки открывать нельзя, иначе бисквит потом осядет! Готовность я проверяю, нажав на серединку изделия, если она пружинит, возвращаясь на место, то бисквит пропекся, а если нет, то ему нужно дать еще допечься.
Готовый бисквит извлекаю из мультиварки при помощи чаши для варки на пару и даю ему остыть в течение нескольких часов.
Все, классический бисквит в мультиварке готов!
Бисквит выпекался в мультиварке PHILIPS HD3077/40.
Настя:
Спасибо за рецепт!Бисквит получился очень хороший!
Alex:
Первый раз что-то получилось. Супер. Спасибо!
Венера:
Спасибо за рецепт! Замечательный бисквит!
Анна:
Спасибо! Но у меня бисквит получился ровно в два раза ниже, чем на вашем фото! Вроде бы я делала всё строго по инструкции. Подскажите, в чём может быть ошибка?
екатерина:
Надо разделить белки и желтки,затем взбивать белки до белой пены,добавить сахар,снова всё взбить хорошо,потом добавить уже желтки,ванили,соль,взбивать и муку после
Александра:
Я полностью с вами согластна, потаму что «бесквит» получился яичного вкуса и был тонкий как оладь:\
Влад:
Не знаю что у вас не получилось . Но у меня все получилось также как и на картинке. Отличный рецепт…
Елена:
Белки от желтков отделять не обязательно. Яйца необходимо взбивать вместе с сахаром до пиковая. Далее добавлять просеянную муку и аккуратно вымешивать. Я вымешиваю рукой.
Тамара:
а можно какао добавить? Или это уже другой рецепт?
Ирина:
Тамара, можно. Но вообще классика с какао (ГОСТ) — это масляный бисквит. Вот здесь посмотрите: http://multipovarenok.ru/tort-praga-po-gostu-v-multivarke.html
Эва:
Я думаю это ещё зависит от объёма чашки , если у вас большой объем то и ниже получается, а если меньше то соответствии выше, у меня 3 литра так высокий получился.
Спасибо за рецепт автор.
Марина:
Скажите, пожалуйста, у меня миксер сломан — чем можно взбить яйца? Венчиком не получилось, или я что-то не так взбивала…
Ирина:
Веничком нужно просто очень долго взбивать.
Владимир:
Подойдёт обычная дрель. Только вместо сверла необходимо одеть венчик. Даст фору любому миксеру.
Елизавета:
Мы на работе так же справлялись 😄
граф вишенка:
Спасибки,получилось вкусно! Я разделила на два коржа и в срединку положила пропитку-2 лимончика ошпарила кипятком+ примерно 1 стакан сахарной пудры-это БОМБА! В духовке такой высокий чего-то не получался. У меня мультя Поларис 0517 ,чаша на 5 л,но бисквит вышел высокий
Иришка:
Спасибо за рецепт!) С первого раза получилось) никогда не думала что можно так просто сделать бисквит)) получился пышный большой и вкусный)))
Ирина:
Да, в мультиварке бисквит настолько удачный выходит, что даже как-то не верится, что это ты сама его испекла :))
Елена:
Спасибо! Мультиварка polaris 0523AD очень высокий! Сыну вкусно :))) жалко фото приложить нельзя :))) вместо сахара кладу фруктозу.
Алеся:
Невероятно просто. Получился красивым, завтра буду резать и кремить
Алеся:
А если удвоить ингредиенты, время выпекания необходимо увеличивать?
Ирина:
Это нужно будет проверять, протыкая палочкой середину. И при необходимости увеличивать время.
виктория:
Только что спекла бисквит по Вашему рецепту- просто чудо как хорош,поднялся и запах на всю квартиру я добавила какао ,где то две ст.ложки -всё супер,спасибо!!
Ирина:
Виктория, очень за вас рада :)
оня:
Спасибо огромное за рецепт!у меня вышел чудесный бисквит!!!))))
Ксения:
Спасибо большое за рецепт! Очень хорошенький получился бисквит ! Разделила его на две части.
Сделала сметанный крем, половину крема перемешала с вишневым вареньем. А вторую оставила для украшения самого бисквита. Посыпала орешками. Всё очень вкусно !
Зуля:
А соды или разрыхлителя не нужно?
Ирина:
Нет!
Юлия:
Очень просто, быстро и вкусно!!!!!
Екатерина:
для меня было вообще открытие, что бисквит можно печь, не отделяя желтка от белков! Это нечто! Бисквит волшебный, приготовление занимает мало времени, а мои мужчины( муж,сын,брат, отец) просто лопают за обе щеки)) я этот рецепт выпекала и в духовке, так как формировала потом машину из него! всегда получается! Спасибо за рецепт! Он на первом месте в моей кулинарного книге )
Катя:
Отличный рецепт!!! Вкус похож на тесто шарлотки) у меня он получился такой пышнючий!!!))) супер! Спасибо!
Кристина:
Отличный рецепт. Все понятно описано. Пекла первый раз и все получилось. Бисквит получился шикарный, ввсокий и вкусный. Спасибо огромное.
Анастасия:
Спасибо за рецепт! Бисквит всегда получается пышным и вкусным! Теперь осталось экспериментировать с кремом и пропиткой.
Екатерина:
У меня получилось! Спасибо большое за инструктаж!!! Все оказалось просто)) прям самооценка вверх пошла
Алла:
Бисквит просто отличный!Уже не первый раз делаю по этому рецепту.Просто супер!Спасибо за рецепт!
Татьяна:
Первый раз в жизни получился бисквит! Спасибо за рецепт и тонкости!)))
Юлия:
Ура ура ураааа! Наконец-то у меня получился пышный бисквит!Спасибо за рецепт!
ольга:
Невероятно! Прыгали с дочкой от радости, что все получилось! Огромное спасибо за рецепт!все в точности как на фото
Алеся:
Супер!!! Бисквит получился на отлично!!! Лёгкий, нежный, буду печь только по этому рецепту!!! Большое спасибо!!!
Эви:
Оксаночка, спасибо большое! Присоединяюсь ко всему выше сказанному, отличный вариант бисквита просто быстро и получается на все 100%.
Андрей:
Подскажите а можно сахар заменить желтым сахаром, и что с пропорциями!? Спасибо
Ирина:
Можно заменить. Пропорции те же.
Руслана:
Дуже класний бісквіт. Аромат…..Гарно виглядає і дуже смачний. Буду тепер такий завжди пекти.
Яна:
Бисквит всегда получается пышным, очень легкий и понятный рецепт. Благодарим всей семьей!
Анастасия:
Спасибо!!!Потрясающий рецепт!Первый раз попробовала — всё получилось! Второй раз сегодня испекла бисквит, получилось еще лучше первого! Пышный, ровный, ароматный, хватит на 4 коржа для тортика!
Наташечка:
Не знаю пока как на вкус, но у меня он низкий получился, хоть и чаша маленькая. То ли мультиварка моя фиговая, то ли что еще… Аж 2 раза программа выпечка его пекла, снизу и с боков темнее вашего, а верх вообще белый((( Буду в следующий раз в духовке печь..
Людмила:
Если не добавляется сода или разрыхлитель,как может подняться тесто?Меня это интересует.
Ирина:
в обычный бисквит соду и разрыхлитель не кладут так он поднимается за счет взбитых белков
Варвара:
Всё получилось!!!!! Спасибо большое! Жаль фотку нельзя прикрепить …..
Daksi:
Рецепт прост и легок в исполнении, а всё гениальное — просто!) Спасибо Вам огромное!)
Наталья.:
Мультиварку не нужно прогревать перед тем,как ставить печь бисквит?
Ирина:
Не нужно.
Наталия:
Я так понимаю, на фото 2 бисквита или один? у меня так не поднялся… В принципе, готовлю бисквит впервые, поэтому даже не знаю, каким он должен быть )) Так-то поднялся… Ну посмотрим, как будет со вторым. В лбом случае — спасибо за рецепт! Действительно простой!!! Свой бисквит разрезала пополам и смазала кремом, стоит пропитывается ))
Марина:
Подскажите что я делаю не так,все по рецепту вот только добавила грец.орехи, а бисквит не подошел, и верх вообще не испекся,хотя ставила на режим выпечку на 50мин. и после еще но 15 мин. И какой бы бисквит я не делала, финал тот же.
Ирина:
Марина, какая модель у вас мультиварки?
Марина:
Любые орехи садят выпечку (
Тахмина:
Спасибо большое за рецепт.Получилось точь в точь как у вас.
Ирина:
Спасибо за отзыв!
Эля:
Первый раз сделала бисквит по этому рецепту-получился просто на «ура!». Второй и третий-коржи не поднялись:( скажите, какая может быть причина?
Ирина:
Эля, для того, чтобы попробовать понять причину, надо сравнить, чем отличалось приготовление первого бисквита от второго и третьего. Может, что-то с продуктами? Корж поднимается за счет интенсивного взбивания яиц и очень аккуратного вмешивания муки.
Любовь:
А можно сахара меньше положить?
Ирина:
Да.
Елена:
А чашу мультиварки не надо бумагой для выпечки застилать?
Ирина:
Если только дно.
Екатерина:
Скажите пожалуйста,какая примерно высота должна получиться?У меня вышел 5 см.
Елена:
Спасибо за отличный рецепт. Бисквит получился бесподобный.
Александра:
Спасибо вы просто супер и рецепт супер и получился с первого раза спасибо!!!!
Настя:
Бисквите получился ооооооооооочень вкусный!Спасибо большое за рецепт)))))))))))
Людмила:
Скажите не подгорает при 150?
ЛюдмилаЧ:
Огромное спасибо за рецепт. Бисквит получился великолепный.
Удалось разрезать на 4 коржа (мультиварка 3 л). Внесла рецепт в свою кулинарную книгу.
Екатерина:
Спасибо за прекрасный рецепт! Впервые пользовалась мультиваркой и впервые решила испечь бисквит :) получилось, мягко говоря, идеально!
Галина:
идеальный бисквит в мультиварке,достаточно одного коржа для полноценного торта,но к сожалению не могу найти достойного крема,одни пересладкие,другие жидкие итд,кто обладает рецептом не пересладкого пышного крема поделитесь!
Юлия:
Крем к такому бисквиту идеально подходящий: маскарпоне со сгущенкой и с маслом взбить осторожно чтоб не перебить маскарпоне( не любит долгого взбивания и просорить бананами и ананасом кусочками. Обмазать сверху или кремом сливочным илм шоколадным ганашем или крем сгущенка вареная плюс молотое печенье плс масло..отлично подходит под мастику такой крем.
Виктория:
Здравствуйте, рецепт отличный! Но у меня возник такой вопрос, после взбивания яиц с сахаром у меня не получилась такая белая масса, а получилась желтая, может ли это быть из-за того, что я сразу сахар с яйцами смешала и не страшно ли это? А так за рецепт огромное спасибо!!!
Екатерина:
Первый раз хочу испеч бисквит в мультиварке поларис PMC0513ADG ПОСМОТРЮ что получится)
Олег:
Спасибо. Всё СУПЕР. Только сахара беру пол стакана в тесто и пол стакана в крем, который состоит из 2 банки сметаны 20%, 400 мл и ванильный сахар.
Юлия:
Подскажите пожалуйста, при какой температуре выпекать бисквит, если мощность 860Вт (Полярис0514).
Ирина:
150
Екатерина:
Спасибо за гениальный рецепт всё супер)))
Ольга:
Супер-рецепт!!! Получился идеальный бисквит!!!! Спасибо!!!
Оксанита:
Первый раз в мультиварке удалось что-то испечь,вечно было все мокрое из-за конденсата. Не знаю то ли звезды сошлись на вашем рецепте,то ли делала все верно. Но в любом случае спасибо
Irina:
Огpомное спасибо, идеальный с первого раза!
Алена:
Спасибо за рецепт, получилось с первого раза, особо не старалась. Люблю легкие рецепты! У меня диаметр чаши мультиварки 21 см, получился 4 см высотой, пекла 40 минут.
Анна:
Подскажите, пожалуйста, можно ли кинуть туда порезанную клубнику или ягоды какие-нибудь?
Ирина:
Анна, лучше разрезать готовый бисквит на пласты и положить ягоды между ними, с каким-нибудь легким кремом.
Майя:
Дякую, все вийшло!!! Такого ще ніколи не було!!! Дякую!!!
Юля-я:
Да, получилось вкусно, но чего-то не хватает. Может крема или орехов. Не поняла ещё. А так достойный рецепт.
Зорянка:
У меня не поднялся. Крышку не открывала в процессе готовки, делала все по рецепту. И еще одна проблема: у меня бисквит (и любой вообще пирог в мульте) получается с одной стороны выше, с другой ниже.
Подскажите, пожалуйста, что можно сделать?
Наталья):
Попробуйте выставить уровень) Даже в телефоне есть приложения, которые покажут вас мельчайшие отклонения.
АННА:
я не специалист в выпечке.но этот получился суперррррр.спасибо автору.
Марина:
А если у моей мультиварки нет режима «Выпечка»? Только «Молочная каша», «Тушение», «Плов/гречка» и «Суп/пароварка». На каком-ниб из этих режимов можно испечь?
Ирина:
Попробуйте на «Супе» — в Мулинексах на такой пекут.
Елена:
Спасибо огромное за подробный рецепт. Всё получилось на ура!
Ирина:
ура :)
Василина:
Автору спасибо!!! Получился выше чем на фото.))
Alexandra:
Спасибо, изумительный бисквит получился! Высоченный и легкий как пух.
Natalya:
Perfetto!!! Non aspettavo!!! La ricetta semplice ed effettiva. MILLE GRAZIE!!! Brava!!!!MУЛЬТИВАРКА Moulinex CE500E32. Ciao.
Дарья:
Бисквит супер,я сверху еще мажу перетертой клубникой с сахаром.
Виктория:
Спасибо за рецепт, очень понравился бисквит, все легко а главное вкусно ))делала уже 2 торта, один с кремом масло с сгущенкой , разрезала на пополам и смазала.А второй раз, выпекла 2 таких бисквита , один белый, а второй с какао , разрезала на кубики и смазаладвумя видами крема , один сметанный(сметана с сахаром ) а второй глазурь(масло сл.какао,сахар и молоко ) ,очень вкусно ))моей мультиварке, у меня поларис 5л, надо час на режиме выпечка ))
Анастасия:
Спасибо большое за рецепт , очень хорошо поднялся (больше чем на фото) вот только я разделяла яичный белок от желтка )))
Настя:
Приготовила. Поднялся, но не так сильно, как на фото. Но все же спасибо за рецепт, буду теперь так готовить:)
Елена:
Это супер супер рецепт, получился великолепный бисквит!!!
Мария:
Спасибо огромное за рецепт! Делала все как написано, и все получилось, а тоя уже думала, что у меня руки не из того места растут! Можно ли бисквит хранить несколько дней в холодильнике? Торт нужен через 3 суток? Не испортится ли он? Спасибо еще раз!
Бакыт:
Спасибо за рецепт! Бисквит получился шикарным???
Екатерина:
Интересный рецепт!Попробую сделать. Как получиться обязательно напишу
Екатерина:
Подскажите,сколько точно в граммах сахара и муки?
Стюра:
Автору огромный респект! !! Бисквит получился высокий и пышный. На вкус пока не знаю. И еще, время пришлось увеличить, т.к. через 40 мин бисквит был совсем бледный. Спасибо Вам за рецепт. Это мой первый опыт. И с первого раза все получилось?????????????????????????????
Настя:
Огромное Спасибо за рецепт) Всё сделала по оригинуалу (но от себя добавила перед мукой ещё 3 чайных ложки лимонного сока). Тесто вышло настолько пышное, что чуть в «сыром» виде не съела)) Если уж сырое тесто вкусное, то после приготовления станет ещё лучше)
Виктория:
Бисквит шикарный!
Высотой 6 см! Приготовление занимает 10 минут, выпечка 45 минут! и радость готова!
Как прикрепить фото в комменте?
Марина:
Добавила в бисквит какао и сливу получилось вкусно)) спасибо за рецепт
Алёна:
А можно ингредиенты в граммах?? :)
Мария:
Бисквит печется,ооочень боюсь потому что у меня совсем редко получается бисквит
Елена:
В мультиварке пекла первый раз,получилось все на 10 баллов,бисквит суперский,я приготовила ещё крем и украсила ягодами,мои все лопали за обе щеки!!Спасибо!)
Анна:
Ура-ура! Такой отличный бисквит получился, специально померила, в высоту 7 см, даже выше чем емкость для пароварки! Спасибо за рецепт и отдельное спасибо за фишку что не нужно сразу открывать мультиварку, а то один бисквит у меня так упал (((
Стелла:
Почему у меня бисквит вечно падает (( у меня viconte. Может она слабая поэтому?
Вера:
Очень хороший бисквит)) поднялся))рада очень.
кристинка:
У меня мультиварка простояла два года без дела как увидела ваш решылась попробовать, довольна очень))) получился на ура но мульт.на 5лит. И всеравно высокий пышный. Спасибо автору рецепта)
Татьяна:
Первый раз пекла бисквит, все делала строго по рецепту. Мультиварка Поларис0514ад на 5 литров, выпекала на Мультиповаре 45 мин, открыла через 30 минут. Поднялся бисквит не очень-то, см 3, когда стала разрезать на коржи то обнаружила закал ( часть теста в середине слиплась и не пропеклась),. В остальном вкусно, прослоили бананами и сметанным кремом. Почему случился закал?
Марина:
все получилось! спасибо, только вот от запаха и вкуса яиц не могу избавиться)) помогите пжл!!!))
Ирина:
Марина, возможно, надо брать другие яйца. например, домашние, с рынка. (Как вариант.)
Марина:
получился и поднялся на 5 см. это вроде неплохо? единственное не можем избавиться от запаха и вкуса яиц)
Екатерина Р.:
Подскажите, пожалуйста, надо ли ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАГРЕТЬ мультиварку? Просто кгда печёшь в духовке, то главное требование, чтобы была горячей.
Ирина:
Нет, не надо.
Олеся:
Спасибо за рецепт, все получилось даже муку не просеевала, а получился пышный, миска 5л. Выпекала 60 минут, можно было и поменьше!Спасибо за рецепт
Екатерина:
Спасибо за рецепт!!! Получилось вкусно и быстро! Супер)))
Левиза:
Тоже попроьывала испечь бисквит в муоьтиварке. Он поднялся но верх был белым непропекался пришлось перевернуть но возлушности он не потерял.Не под скажите почему верх не проникается а в остальном все супер спасибочки
Елена:
Спасибо огромное за рецепт. Мечтала приготовить бисквит, он всегда не получался и я решила, если не получится, вообще в жизни не буду с бисквитом связываться. А тут о чудо!!! Спасибо. И красивый и вкуууусный тортик получился!!
Аминат:
спасибо за рецепт))) все получилось . у меня мультиварка VITEK .выпекать пришлось чуть больше
Анастасия:
Подскажите, пожалуйста, а если в тесто добавить шоколадные капельки, не упадет тесто при выпечке?
Елена:
Отличный рецепт, забираю себе!Все получилось как на фото! Спасибо! Готовила в мультиварке Мулинекс, на режиме выпечка, 40 мин..
Olena:
Я просто у захваті!!! рецепт дуже простий! а результат — неймовірно потішив) Дуже вам дякую!)
Ирина:
Олена, спасибо!
Эмма:
Готовлю второй раз в мультиварке Мулинекс на режиме «Выпечка» 40 минут. Чашу промазала сливочным маслом, положила 3 слоя бумаги для выпечки (в первый раз подрумянился). Поднялся очень хорошо и не подгорел. Спасибо за рецепт.
Эмма:
Спасибо. Рецепт отличный. Готовила в мультиварке «Мулинекс» 40 минут на режиме «Выпечка».
марина:
А можно место разрыхлителя добавить уксус +соду?
Юлия:
Добрый день, подскажите пожалуйста. Делала по рецепту.? Бисквит получился влажным. Но он пружинит. Это нормально? Достала остывать
Тетяна:
Допоможіть розібратись:перші 30хв.ми готуємо в режимі випічка при закритому клапані,а тоді не зупиняючи пооцесу випускаєм пар і витримуємо ще визначиний час
Екатерина:
Здравствуйте, не пойму в чем проблема, бисквит готовлю не первый раз, и всегда не знаю получится или нет. после окончания работы поднимаю крышку мультиварки бисквит пышный красивый и тут же на глазах начинает опускаться(( тесто становится будто сырое, плотное.
Готовлю всегда одинаково, первый поднимется, а второй нет или наоборот. готовится в мультиварке на режиме выпечка 40-50 мин, крышку никогда раньше времени не открываю
Марина Анатольевна:
Рецепт супер, получилось на ура, съели за 15 минут :)
карнелия:
Рецепт просто супер! Я на дно мультиварки яблочки дольками нарезала, поднялся, высокий такой, детки назвали пушистик!
Viktoria:
Дуже дякую, чудовий рецепт. Мій перший бісквіт в мультиварці. Дуже смачно. Робила все по рецепту. Сім’я сказала, шо з вигляду як — шоколадний. Благодарю! :-)
Александр:
первый бисквит в жизни и получился.на мой вкус-сильно сладкий.буду ложить меньше сахара .мультиварка «Мирта»,»выпечка»150,45 мин.немного подгорело дно.зато пропекся отлично.!спасибо за рецепт.
Анна:
Спасибо за рецепт!Бисквит получился просто идеальным!Высокий и онежный.При том,что я вообще впервые имела дело с бисквитным тестом.Огромное спасибище!!!
Лєнка:
Готовила не впервые..в целом бисквит получится как всегда.Только раньше тесто было более жидким и бисквит был мягче,а в этот раз тесто было уж очень густим..хотя пропорции ваши соблюдала хорошо..
Евгения:
Спасибо за рецепт, все просто супер получилось
Ирина:
Спасибо за рецепт, нежнейший бисквит получился.
Марина:
Ваниль не добавила, а без ванили запах скорее похож на омлет, а не на бисквит.
Галина:
Спасибо за рецептик.безумно вкусно
Ануш:
у меня мультиварка Смайл. ставлю сразу на 1 ч 10 мин.
Чтоб не оседала выпечка:
В зависимости от теста добавляю на 1-2 ложки муки больше (если тесто жидковатое у меня как-то бисквит осел)
Я вообще не открываю крышку пока не запищит и после этого еще даю остыть.
Если недовзбить яйца получается не так объемно, так что взбивайте яйца до увеличения в объеме в 2-3 раза.
Сейчас положила корицу и забыла положить соду (разрыхлитель), посмотрим, что получится. :)
Ануш:
я иногда переворачиваю пирог и допекаю вверх ногами, когда мне кажется, что это нужно
Нюша:
Очень вкусно. Я довольна!
Комент:
Бисквит очень пышный, вкусный !
Тори:
Спасибо огромное за этот шикарный рецепт, теперь этот бисквит постоянно на нашем столе. Мы без ума от него!!! Вкуснотища!!!! Спасибо Вам огромное!!!
Андрей:
Спасибо большое за pецепт.Получилось точь в точь как у вас готовил 1 час в мультиварке Redmond RMC M-20
Александр:
Загрузил, жду!!
Аноним:
Спасибо большое.получилось все отлично.
Вероника:
А у меня не получился :( все сдалала по рецепту, низ пропекся а верх нет :(
Маргарита:
Вероника, в мультиварке верх будет светлый, так как прогревание идёт только снизу)))
Ирина:
Уже 4 раза пекла!всё отлично и вку но!
Ульяна:
А мультиварку предводительно разогреть надо?
Влад:
Нет. Не надо
наталья:
я вчера взбила,правда, ложкой. Но все по рецепту. снизу подрумянился, плотный,а верх вообще сырой. Расстроена(
Ирина:
Наталья, взбивать нужно до очень пышной массы — увеличивается где-то раз в пять, не меньше. Весь смысл во взбивании — образуются пузырьки, благодаря которым бисквит и получается пышным.
Татьяна:
А при какой температуре вы выпекаете бисквит?
Ирина:
130
Анастасия:
Вчера готовила бисквит по Вашему рецепту, все получилось лучше, чем я ожидала! Поднялся великолепно, мягкий, достаточно влажный, что даже пропитывать не хотелось. У меня мультиварка поларис, есть режим «Бисквит» на 1 часа о программе, я выпекала около 40 минут, как Вы и написали, первые 25 минут крышку не открывала, а потом проверяла надавливанием.
Спасибо огромное за замечательный рецепт!
Наталья:
Рецепт похож на мой любимый, который называю базовым. Только там разрыхлитель, но я его если кладу, то чуть совсем, не чайную ложку, а щепотку. Яйца взбивала из холодильника и комнатной температуры, муку просеивала и нет, разрыхлитель добавляла и нет, белки и желтки отдельно и вместе, смешивала жидкое с сухим и взбивала миксером при добавлении муки, клала изюмки, орехи, какао (тогда муку уменьшаем), яблоки, мандарины,шоколадные капли, ягоды и просто ванильный — неизменно хороший результат, пышный красавец, которого хватает на 3-4 коржа (один раз на 5 распилила). Любимый крем сырный или из сливок. Единственный раз опал мой бисквит, пекла шоколадный, залила поставила, и тут сын с котом гонки устроили, стол трясли. А так в рецепте просто — 4 яйца, стакан муки, стакан сахара (я меньше сыплю). Ваниль, разрыхлитель и прочее по вкусу. Масло смазать форму и все, на час «выпечка»
Елена:
Спасибо за рецепт,бисквит получился идеально!!!! Готовила в мульте Редмонд RMC-250,50 мин на режиме выпечка.
Ольга:
Бисквит получился супер. Такого высокого бисквита у меня никогда не было. Хочу выложить фото, но не знаю как.
Super star:
Спасибо, получился бисквит точь в точь как на вашем фото! Супер!
Галина Павловна:
Спасибо за рецепт!Я снимаю клапан на режиме ,,выпечка,,.Получается рюмяный с низу и с верху. У меня REDMOND SKYKITCHEN RMK-CB391S.
Кто-нибудь пробовал добавлять соду? Напишите!
ВСЕМ ЗДОРОВЬЯ И ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!
Аноним:
Никогда не отделяла белки от желтков , муки больше добавляю , добавляю соду гашенную и немного разрыхлителя. Подымается аж через верх 😂
Тамара:
Никогда не умела печь, но когда попробовала спечь бисквит по этому рецепту, я не поверила результату. Бисквит вышел такой же как на фото автора!!!! Я теперь пеку ТОЛЬКО по этому рецепту! И все кто видит и пробует спрашивают рецепт. Это действительно лучшее Что у меня выходило из выпечки
Маргарита:
Спасибо большое за рецепт, теперь только по нему буду печь)))Получился пышный, высокий, вкусный))) Да, хорошо, что не нужно отделять белки от желтков и взбивать по отдельности. Сколько раз готовила бисквит, такого ещё ни разу не получалось испечь!!!👍👍👍Только готовится он в моей мультиварке полтора часа)))
Ярослава:
Мне 10 лет. Я люблю готовить, (но иногда у меня подгарают пироги). А в этот раз я смогла приготовить бесквит. Маме с папой очень понравилось как и мне. Он получился очень ровный и красивый прямо как солнышко. Очень хороший.Советую украсить шоколадной глазурью.👍
Ирина:
Ярослава, очень рада, что у тебя получился бисквит!
Наталья:
Очень понравился рецепт. Всегда разделяла белки и желтки а сегодня взбивала все одновременно. Получилось чудесно. Огромное спасибо.
Натали:
Жалко что нельзя фото выставить. Вышло отлично
Таня:
Скажите а для модели HD 4731 тоже подойдёт .
Елена:
Спасибо, рецепт супер. У меня мультиварка на три литра и бисквит получился высоким, разрезала на три коржа. Пышный, лёгкий, вкусный. Взбивала яйца 20 минут не прерывно. Спасибо))
Анастасия:
Все получилось, Спасибо 😊
Светлана:
Спасибо за рецепт. Отличный получился бисквит
Наталия:
очень люблю этот рецепт
Людмила:
Впервые не получился бисквит по этому рецепту. Расстроена…
Анна:
7 см в высоту на 5 маленьких яйцах. минимум мороки. спасибо за рецепт.
Алина:
Бисквит получился!
Спасибо большое за рецепт
Анна:
Жаль фото нельзя добавить…Все супер получилось и не первый раз…сегодня добавила какао…Бисквит отличный! СПАСИБО!)
Юлия:
Пекла бисквит первый раз. Все очень четко получилось) Не понимаю почему у вас не получился?! Все поднялось и спеклось) сейчас буду делать тортик
Ольга:
Супер_рецепт! Первый раз в жизни такой идеальный бисквит получился!!! Спасибо!
Борис:
А кто-нибудь пробовал взбивать яйца с сахаром в блендере? Миксера нет, а вручную так не хочется…
Александр:
Рецепт проверенный,всегда получается,быстро, просто и вкусно.Можно менять кол-во муки,если больше будет плотнее,меньше более пористый.
Аноним:
Готовила бисквит первый раз в мультиварке, всё получилось, получился высокий, пышный,я довольна
Светлана:
Первый раз готовила бисквит в мультиварке, всё супер, высокий, пышный, как на фото
Светлана:
Готовила бисквит первый раз в мультиварке, всё получилось, получился высокий, пышный,я довольна
Елена:
Спасибо огромное за рецепт. Всё вышло на отлично -несмотря на переживания. Теперь это мой любимый рецепт!
НАТАЛИ:
Огромное спасибо за рецепт,бисквит отличный получился👍🎂
Света:
Не знаю как получилось у всех, все делала как написано и получился перекошенный бисквит, мультиварка супра.
Anna:
Огромное спасибо автору! У меня получался «опавший» потому что я взбивала муку миксиром. А теперь все получилось!